"Şüpheliler Moskova’ya naklediliyor"

Rusya'nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB) bugün yaptığı resmi açıklamada, 4’ü saldırılara doğrudan karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve Moskova’ya naklettiklerini duyururken, FSB açıklaması şöyle: “Özel servisler ve kolluk kuvvetlerinin eylemleri sonucunda Crocus Belediye Binası kompleksindeki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, suç ortaklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Terörist saldırıyı gerçekleştirdikten sonra suçlular, arabayla Rusya-Ukrayna sınırına doğru hareket ederek kaçmaya çalıştı. Özel ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sonucunda 4 terörist de Bryansk bölgesinde birkaç saat arayla gözaltına alındı. Halihazırda Moskova'ya naklediliyorlar.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.