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"Şüpheliler Moskova’ya naklediliyor"

Rusya'nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB) bugün yaptığı resmi açıklamada, 4’ü saldırılara doğrudan karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve Moskova’ya naklettiklerini duyurdu.

"Şüpheliler Moskova’ya naklediliyor" mask

Rusya'nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB) bugün yaptığı resmi açıklamada, 4’ü saldırılara doğrudan karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve Moskova’ya naklettiklerini duyururken, FSB açıklaması şöyle:  “Özel servisler ve kolluk kuvvetlerinin eylemleri sonucunda Crocus Belediye Binası kompleksindeki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, suç ortaklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörist saldırıyı gerçekleştirdikten sonra suçlular, arabayla Rusya-Ukrayna sınırına doğru hareket ederek kaçmaya çalıştı. Özel ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sonucunda 4 terörist de Bryansk bölgesinde birkaç saat arayla gözaltına alındı. Halihazırda Moskova'ya naklediliyorlar.”

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23 Mar 2024 - 14:29 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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