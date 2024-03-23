"Şüpheliler Moskova’ya naklediliyor"

Rusya'nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB) bugün yaptığı resmi açıklamada, 4’ü saldırılara doğrudan karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldıklarını ve Moskova’ya naklettiklerini duyururken, FSB açıklaması şöyle: “Özel servisler ve kolluk kuvvetlerinin eylemleri sonucunda Crocus Belediye Binası kompleksindeki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, suç ortaklarının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terörist saldırıyı gerçekleştirdikten sonra suçlular, arabayla Rusya-Ukrayna sınırına doğru hareket ederek kaçmaya çalıştı. Özel ve kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları sonucunda 4 terörist de Bryansk bölgesinde birkaç saat arayla gözaltına alındı. Halihazırda Moskova'ya naklediliyorlar.”