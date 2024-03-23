- Asayiş

4 bin 696 adet sahte banknot ele geçirildi

Kayseri'de polis, 4 bin 696 adet 100 liralık banknot ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

4 bin 696 adet sahte banknot ele geçirildi mask

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri, kentte bir banka şubesine gelen 2 şüphelide sahte para bulunduğu ihbarını aldı.

Ekipler 2 şüpheliyi yakaladı, sahte basılmış 4 bin 696 adet 100 liralık banknot ele geçirdi. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

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23 Mar 2024 - 14:29 AA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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