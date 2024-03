Kurum: "Saraçhane‘de bayram provası yapacağız"

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, ‘Büyük İstanbul Mitingi’ öncesinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen basın toplantıya katılım gösterirken, etkinlikte konuşan Kurum, "İnşallah yarın da sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00’da bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Yarın, 31 Mart akşamı Saraçhane‘de yapacağımız bayramın bir provası olacak. Bu coşkuya tüm İstanbul’u davet ediyoruz. Hangi partiden olursa olsun, burada hep birlikte bu coşkuyu yaşayalım istiyoruz. Buradaki birlik beraberlik İstanbul’un geleceği adına karar vereceğimiz sürecin sevinci olacak. Herkesi bu sevinci ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yarın Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan ‘Büyük İstanbul Mitingi’ öncesinde Atatürk Havalimanı’nda bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un yanı sıra AK Parti Genel başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Saliha Demirer de katıldı.

"YARIN BURADA İFADE EDECEĞİMİZ ŞEY İSTANBUL’UN GELECEĞİ OLACAK"

Basın toplantısında konuşan Kurum, "76 gündür sahadayız. Yeniden İstanbul diyerek, Sadece İstanbul diyerek milletimizle, esnafımızla kucaklaşıyoruz. İnşallah 31 Mart‘ta kazanacağımız zafer öncesi yarın sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, buradaki tüm ilçe belediye başkanlarımızla, Cumhur İttifakımız ile birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde olacağız. 31 Mart’ın provasını yapacağımız, burada hep birlikte o coşkuyu, o birliği, beraberliği yaşayacağımız kutlu bir güne hazırlanıyoruz. Heyecanlıyız çünkü artık görevi devralmamıza 7-8 gün kaldı. Vatandaşımız sabırsız, gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar. Yarın bayraklarıyla, çocuklarıyla vatandaşımız bir bayram havasında buraya gelecek. Bu coşkuyu da aslında hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte burada bu kutlu şehre sahip çıkacağız. Şehrimizin geleceğine sahip çıkacağız. Bu şehri bize bırakılmış bir emanet gibi görüyoruz. Bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağımızı, burada meselenin İstanbul olduğunu, İstanbul’un geleceği olduğunu net bir şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Meydanlarda da söylediğimiz, burada da ifade edeceğimiz aslında İstanbul’umuzun geleceği olacak" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ İLE BAŞLAYAN SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNE İSTANBULLULARI YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ"

Kurum, "Bu şehir şu süreçte çok yoruldu, bunaldı. Baktığınızda artık burada yaşamanın çile haline geldiği, deprem korkusunun her geçen gün arttığı, vatandaşlarımız burada yaşarken huzursuzluğunun ve güvensizliğinin arttığı bir ortamla karşı karşıyayız. İlgisizlikten yorulmuş, sevgisizlikten yorulmuş bir İstanbul var. Bu ilgiyi ve sevgiyi yeniden kazanmak istiyor. İstanbul bu anlamda biraz Ayasofya, biraz Süleymaniye biraz da aslında burada yaşayan tüm medeniyetlerimizin , tüm kardeşlerimizin sevgiyle, hoşgörüyle yaşadığı bu manada hepimizin mutlu olduğu bir şehrimizdi. Biz o mutluluğu, huzuru istiyoruz. o huzuru da inşallah 31 Mart akşamı tüm İstanbullularla birlikte yeniden tesis edeceğiz. İstanbul’un özlediği hizmetlere, AK Parti ile başlamış olan sosyal belediyecilik hizmetlerine İstanbullu kardeşlerimizi yeniden kavuşturacağız. Vatandaşımızın beklediği hizmetleri yapacak adımları atacağız. Teşkilatlarımızla birlikte 76 gündür tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımız sahadalar. Hayallerimizi, projelerimizi anlatıyoruz. İnşallah yarın da sayın cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00’te bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Yarın 31 Mart akşamı Saraçhane‘de yapacağımız bayramın bir provası olacak. Biz buraya tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz. Bu coşkuya tüm İstanbul’u davet ediyoruz. Hangi partiden olursa olsun, burada hep birlikte bu coşkuyu yaşayalım istiyoruz. Bu İstanbul coşkusu olacak. Buradaki birlik beraberlik İstanbul’un geleceği adına karar vereceğimiz sürecin sevinci olacak. Dolayısıyla bu sevinçle, biz herkesi bu yolda yürümeye davet ediyoruz. Herkesi bu sevinci ortak olmaya davet ediyoruz. İnşallah yarın da tüm Türkiye’nin kalbinin burada atacağı, tüm İstanbul’un kalbinin Atatürk Havalimanı’nda atacağı buluşmada biz de yine o birliği, o çağrıyı yapacağız. 31 Mart’a giden yolda sağlam adımlarla, sağlam adamlarla inşallah 31 Mart yaşayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı bayrağını sonuna kadar şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu kutlu bir dava, bu dava bizim geleceğimizin davası. O yüzden buradaki tüm arkadaşlarıma, tüm teşkilat mensubu kardeşlerimize, en önemli teşekkürü de İstanbul’u kardeşlerimize yapmak istiyorumö şeklinde konuştu.

"MALIMIZ MÜLKÜMÜZ HER ŞEYİMİZ ORTADA"

Program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurum, kendisine yöneltilen ‘Mal beyanınızda bulunan Kağıthane’deki evin projesine bakanlık döneminizde ÇED olumlu raporu verdiğiniz iddiası var. Bu konuda ne diyeceksiniz?’ sorusuna ise, "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ülkenin her yatırımına, büyük olan tüm projelere ÇED raporu veririz. Siz bir şey bulamadığınız için, illa bir şey bulmak üzere çalışma yaptığınız için ne arasanız nafile, bulamayacaksınız. Bizim alnımız ak, malımız, mülkümüz her şeyimiz ortada. Bu ülkede 9 sene genel müdürlük yapmış, 5 sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, milyarlarca liralık ihaleleri yapmış ve alnımızın akıyla milletimize vermiş olduğumuz sözleri tutmuş olan bir kardeşinizim. Bugün de İstanbul’da Cumhur İttifakı adayıyım. Bu gururla bu hizmetleri yapacağım. Bu gururlar inşallah 1 Nisan’da vatandaşımızın, İstanbul’umuzun hakkını, hukukunu koruyacağım. İstanbul’un parasını İstanbul’a harcayacağım. İstanbul’un kaynaklarını kendi geleceğim için harcamayacağım. İstanbul’un kaynaklarını israfı bitirdik deyip, tabelalara 500 milyon lira harcamayacağım. Balya balya fotoğraflarla, orada görüntülerle İstanbullulara bu üzüntüleri yaşatmayacağım. Dolayısıyla malımız mülkümüz her şeyimizle İstanbul’a hizmet edeceğiz" diyerek yanıt verdi.

"TÜM İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZİ YARIN ATATÜRK HAVALİMANI’NA BEKLİYORUM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Yarın 24 Mart 2024, saat 14.00’da 31 Mart yerel seçimlerimizle ilgili mitingimizi gerçekleştireceğiz. ‘Büyük İstanbul Mitingi’mizi inşallah bu alanda gerçekleştireceğiz. Bizim bundan önceki seçimlerde olduğu gibi mitinglerimiz hakikaten o ilimizdeki gönüldaşlarımızın, sevgilerini, aşklarını, heyecanlarını yansıttığı bir şölene dönüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ve İBB Başkan Adayımız Murat Kurum’un katılımlarıyla İstanbul’umuzda o coşkuyu, o heyecanı yaşayacağımız mitingi gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbullu hemşerilerimizi yarın Atatürk Havalimanı’na bekliyorum" diye konuştu.

"YARIN İSTANBUL’DA BİR DEĞİŞİMİN İŞARET FİŞEĞİNİ YAKMIŞ OLACAKLAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Yarın bizim için büyük bir gün. İstanbul mitingleri tüm Türkiye’nin takip ettiği, bizim de en büyük mitingimiz. Dünyanın sayılı organizasyonlarından bir tanesi. Arkasında olağanüstü, büyük bir emek var. İnanıyorum ki yarın bir kere daha, İstanbul’dan hem Türkiye’ye hem de bu coğrafyaya bir mesaj vermiş olacak bütün hemşerilerimiz. Bizim aşkımız, sevdamız şehrimiz İstanbul’da bir değişimin işaret fişeğini yakmış olacaklar. Güzel hizmetlerin kapısını aralayacağımız bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yarın da İstanbul Mitingi ile bunun işaret fişeğini yakmak istiyoruz. Bütün İstanbullu hemşerilerimizi kadınından, gencine, yaşlısına herkesi yarın meydanda coşkumuza, heyecanımıza, yeniden başlama, yeniden diriliş, yeniden İstanbul sevdasına ortak olmaya davet ediyoruz" dedi.