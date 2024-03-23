Öldürdüğü kuyumcunun dükkanına girdi anlar

Bornova Polis Merkezi'ne 20 Mart'ta giden Enes Özkurhan (24), Kazımdirik Mahallesi 364/1 Sokak'taki özel bir hastanenin otoparkındaki 35 TU 261 plakalı otomobilin bagajında ceset olduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu otomobilin bagajında başından 3 kurşunla vurulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan araştırmada cesedin, kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar'a ait olduğu belirlendi. Otomobilin de Bozar adına kiralandığı tespit edildi. Bozar’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CESEDİ OTOMOBİLDE DOLAŞTIRMIŞ

İhbarı yapan Enes Özkurhan ifadesinde, cinayet ile ilgili bağını da anlattı. Özkurhan, 19 Mart akşamı çocukluk arkadaşı F.B.'nin kendisini arayarak, Burak Reis Caddesi'ne çağırdığını kaydetti. Özkurhan, adrese gittiğinde F.B. ile kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar'ın aynı otomobilde olduğunu söyledi. Tarafların isteği ile otomobili kendisinin kullandığını dile getiren Özkurhan, kuyumcu Bozar'ın yanındaki ön koltuğa, arkadaşı F.B.'nin ise arka koltuğa oturduğunu belirtti. Bekir Bozar'ı eve bırakmak için yola çıktıklarını anlatan Enes Özkurhan, bir süre sonra kuyumcu ile arkadaşının alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve F.B.'nin tabanca ile 3 kez ateş ederek Bozar'ı öldürdükten sonra otoyola çıkıp, Manisa tarafına gitmesini söylediğini kaydetti.

OTOMOBİLİ ÖZEL BİR HASTANENİN OTOPARKINA BIRAKTI

Enes Özkurhan ifadesinin devamında, bir süre gittikten sonra F.B.'nin talimatıyla tenha bir bölgede durup, Bekir Bozar'ın cesedini otomobilin bagajına taşıdıklarını ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dolaşıp sabah saatlerinde tekrar İzmir'e döndüklerini anlattı.

Özkurhan, otomobili özel bir hastanenin otoparkına bıraktıktan sonra F.B.'nin eve gidip duş alacağını ve ardından polise teslim olacağını söylediğini belirterek, ayrıldığını ifade etti. Ancak gün boyu aramasına rağmen F.B.'ye ulaşamadığını aktaran Enes Özkurhan, teslim olmadığını öğrenince de kendisinin olayı ihbar etmek üzere polis merkezine geldiğini kaydetti. Özkurhan, ayrıca F.B.'nin kullandığı tabancayı parçalayıp, belirli aralıklarla parçalarını otoyolda farklı noktalara attığına da ifadesinde yer verdi.

DÜKKANINDAN DA ALTIN ÇALMIŞ

Kuyumcuyla aynı semtte parfüm satan cinayet şüphelisi F.B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Bozar'a ait kuyumcu dükkanından altın çalındığı da belirlendi. Ayrıca F.B.'nin olaydan bir gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu dükkanında da detaylı arama yaptı. İnceleme sonrası dükkana mühür vuruldu. Özkurhan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan aranan F.B.'nin olaydan sonra kuyumcunun dükkanına girdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde F.B. elindeki siyah renkli boş çantayla dükkana gelip, elektronik kepengi ve kapıyı yanındaki anahtarla açıp içeri girdiği ve içeride 13 dakika kalıp torbaya doldurduklarıyla sonra tekrar kepengi kapatıp, uzaklaşması yer alıyor.