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Haklarında aranma kararı bulunan 41 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da, haklarında aranma kararı bulunan ve polis tarafından yakalanan 105 kişiden 41'i tutuklandı.

Haklarında aranma kararı bulunan 41 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma suçlarının da aralarında bulunduğu haklarında aranma kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. İl genelinde düzenlenen operasyonlarda 105 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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23 Mar 2024 - 13:40 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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