Rusya’nın Moskova bölgesindeki Crocus Konser Salonu’nda dün akşam meydana gelen terör saldırısında ölü sayısı 115’e yükseldi. Rusya Soruşturma Komitesi bugün yaptığı açıklamada “Crocus Belediye Binası konser salonundaki terör saldırısının olduğu yerde, acil servis ekipleri enkazları temizlerken daha fazla cansız bedene rastladı. Halihazırda ölü sayısı 115 kişi oldu. Arama çalışmaları devam ediyor” denildi.
- Dünya
Terör saldırısında ölü sayısı 115’e yükseldi
Rusya’nın Moskova bölgesindeki Crocus Konser Salonu’nda dün akşam meydana gelen terör saldırısında ölü sayısı 115’e yükseldi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.