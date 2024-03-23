Rusya’nın Moskova bölgesindeki Crocus Konser Salonu’nda dün akşam meydana gelen terör saldırısında ölü sayısı 115’e yükseldi. Rusya Soruşturma Komitesi bugün yaptığı açıklamada “Crocus Belediye Binası konser salonundaki terör saldırısının olduğu yerde, acil servis ekipleri enkazları temizlerken daha fazla cansız bedene rastladı. Halihazırda ölü sayısı 115 kişi oldu. Arama çalışmaları devam ediyor” denildi.