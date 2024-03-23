Yurt dışından getirdiği motoru sattı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla kente araç motoru getirilip, burada bütün halinde veya parçalarına ayırıp satıldığı bilgisini aldı. Ekipler, Canik ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olan 8 gümrük kaçağı lüks otomobillere ait motor ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö. hakkında ‘kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçundan işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.