Çöp kamyonu devrildi

Ankara-Eskişehir kara yolu Yapracık Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Bağlıca yönüne giden Etimesgut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, şoför ile kamyonun arkasındaki bölmede ayakta tutunarak giden 2 temizlik işçisi araçtan düşerek yaralandı. Hafif yaralanan şoför ve işçiler, hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun yoldan çıkarak devrildiği, bu sırada arkadaki 2 işçinin düştüğü görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.