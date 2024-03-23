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Çöp kamyonu devrildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde devrilen çöp kamyonunun şoförü ile arkadaki 2 işçi yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Çöp kamyonu devrildi mask
Çöp kamyonu devrildi
Çöp kamyonu devrildi
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Ankara-Eskişehir kara yolu Yapracık Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Bağlıca yönüne giden Etimesgut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, şoförün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, şoför ile kamyonun arkasındaki bölmede ayakta tutunarak giden 2 temizlik işçisi araçtan düşerek yaralandı. Hafif yaralanan şoför ve işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun yoldan çıkarak devrildiği, bu sırada arkadaki 2 işçinin düştüğü görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# çöp kamyonu, Başkent, Ankara-Eskişehir Karayolu, ile, Ankara

23 Mar 2024 - 13:09 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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