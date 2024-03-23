Kafasını aracın tekerlek jantına sıkıştıran köpek ekiplerce kurtarıldı

New Jersey eyaleti Fraklinville gönüllü itfaiye ekipleri, dün olayla ilgili yaptığı açıklamada “Daisy kendini evdeki bir tekerleğin jantına sıkışmış halde bulmuş ve sahiplerinin onu sabun ve suyla kurtarmaya yönelik ilk çabaları başarısız olmuştu. Olay yerine gelen ilk müdahale ekiplerinin de yardımıyla Daisy kurtarıldı ve durumu iyi” denildi.