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Kafasını aracın tekerlek jantına sıkıştıran köpek ekiplerce kurtarıldı

ABD’nin New Jersey eyaletinde itfaiye ekipleri, bir aracın tekerlek jantına kafasını sıkıştıran ‘daisy’ isimli köpeği jantı keserek kurtardı. .

Kafasını aracın tekerlek jantına sıkıştıran köpek ekiplerce kurtarıldı mask
Kafasını aracın tekerlek jantına sıkıştıran köpek ekiplerce kurtarıldı
Kafasını aracın tekerlek jantına sıkıştıran köpek ekiplerce kurtarıldı
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 New Jersey eyaleti Fraklinville gönüllü itfaiye ekipleri, dün olayla ilgili yaptığı açıklamada “Daisy kendini evdeki bir tekerleğin jantına sıkışmış halde bulmuş ve sahiplerinin onu sabun ve suyla kurtarmaya yönelik ilk çabaları başarısız olmuştu. Olay yerine gelen ilk müdahale ekiplerinin de yardımıyla Daisy kurtarıldı ve durumu iyi” denildi.

# ABD, New Jersey eyaleti, itfaiye, Tekerlik, Jant, bir

23 Mar 2024 - 13:05 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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