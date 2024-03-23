Kafasını aracın tekerlek jantına sıkıştıran köpek ekiplerce kurtarıldı

New Jersey eyaleti Fraklinville gönüllü itfaiye ekipleri, dün olayla ilgili yaptığı açıklamada “Daisy kendini evdeki bir tekerleğin jantına sıkışmış halde bulmuş ve sahiplerinin onu sabun ve suyla kurtarmaya yönelik ilk çabaları başarısız olmuştu. Olay yerine gelen ilk müdahale ekiplerinin de yardımıyla Daisy kurtarıldı ve durumu iyi” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.