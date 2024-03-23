- Asayiş

Otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi

Siirt'te, jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, arama yapılan otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi mask
Otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi
Otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, organize suç örgütleri üyeleri ve kaçakçılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek operasyon gerçekleştirildi. Çalışmada takibe alınan otomobil, Siirt-Batman kara yolunda durduruldu. Otomobildeki aramada 15 bin 610 silah mermisi ve bir miktar esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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23 Mar 2024 - 13:00 DHA Siirt- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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