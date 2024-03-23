Bitlis'te yol ulaşıma kapandı

Bitlis ve çevresinde hafta başından itibaren aralıklarla süren kar yağışı, gece etkisini artırdı. Tek katlı yapıların ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte, merkezdeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde 1 metreyi bulan kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, merkezdeki cadde ve sokaklarda, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise köy yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için 10 ayrı şantiyede 80 personel ve 60 iş makinesiyle çalışma yürüttüklerini söyledi.

Öte yandan etkili olan yoğun kar nedeniyle çığ uyarısı da yapıldı. Yetkililer, eğimin fazla olduğu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.