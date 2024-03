Özel bireylere diş ünitesi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Eray Kolsuz, özel gereksinimli bireylerin dental tedavi anlamında çok sağlıklı tedaviler alamadığını, buradan yola çıkarak bu üniteyi kurduklarını söyledi. Prof. Dr. Kolsuz, daha önce hastane bünyesinde özel gereksinimi olan bireylerin tedavilerini yapmaya çalıştıklarını; ancak bunun sadece çekim boyutunda olduğunu söyleyerek, "Çekim tedavisi de sonuçta ilerleyen süreçte hastanın hayat kalitesini etkiliyordu. Bu hayat kalitesini etkilememesi için de bu bireylerin doğru bir çiğneme ve doğru bir sindirime ihtiyaçları var. Multi sistemik hastalığı olan bireyler, yani normal bir dental ünitede tedavi alamayan bireyler gibi ihtiyacı olan vatandaşlarımız bu alanlarda tedavi görecek. Tabii ki sadece özel gereksinimi olan bireylerde değil, aşırı derecede diş hekimi korkusu olan, anksiyetesi olan bireylerin de biz burada tedavilerini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'HAYAT KALİTESİNİ ÇOKÇA ARTIRACAK'

Prof. Dr. Kolsuz, kurulan bu ünitenin özel gereksinimli bireylerin ağız ve diş tedavilerinin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu: "Özel gereksinimli bir birey herhangi bir muayenehane ya da hastane ortamına gittiğinde yapılan tedaviler şöyle oluyor; kişinin çok hoş olmasa da elini ya da kolunu tutarak o ağız içerisindeki ağrıyan dişine müdahale edilme yönünde bir tedavi uyguluyoruz. Ama biz bu tedavi yöntemini çok doğru bulmuyoruz. Kişi, normal konsültasyonu yapıldıktan sonra anestezi altında uyutulacak. Uyutulduktan sonra zaten hastanın kooperasyonuna gerek duyulmayacak ve ağız içerisinde bulunan dişlerine kanal tedavisi, dolgu gibi işlemlerin hepsini bir seferde 2 hekim ya da 3 hekim girerek tedavilerini tamamlayabileceğiz. Kişinin elini, kolunu tutarak yapılan tedavidense bizim yapacağımız tedavide hem hasta hayat kalitesini çokça artıracak, hem de hem hastanın velileri de bu süreçte daha rahat hissedecekler ve daha modern bir tedavi ile bu süreç sonlanacak diye düşünüyoruz."

'BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ KAPATACAĞIZ'

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan da bu ünitenin Türkiye’de büyük bir eksikliği kapatacağını belirterek, "Bu bir başlangıç olacak hem üniversitemiz hem Türkiye’miz adına. Bunun hazırlıklarını aslında 4-5 seneden beri yapmaktayız. Yeni binamıza taşındıktan sonra özellikle çocukta yaptığımız tedavileri özellikle sendromlu erişkin bireylerde de yapmayı istemiştik. Bu sebeple 4-5 seneden beri devam eden bu hazırlığımızı şimdi 3 Nisan’da yeni bir ünite kurarak sadece erişkin bireylere ve özelikle de sendromlu erişkin özel tedavi gereksinim ihtiyacı duyan bireyler için açmaya hazırlanıyoruz. Eskiden özel tedavi gerektirenlere sadece diş çekimi için anestezi adı altında işlemler yapabiliyorduk. Ama bu ünitede diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi; normalde yapabileceğiniz işlemleri genel anestezi adı altında yapar hale gelmiş olacağız. Bunun için gerekli altyapımızı hazırladık. Diş hekimliği bünyemizde de 3 anestezi hekimimiz var. Onlarla birlikte bu işlemlere başlayacağız. İlk etapta Ankara, daha sonra da tüm Türkiye’de böyle özel tedavi gereksinimi olan özellikle de erişkin bireye sahip olan ailelerin bize gelmelerini istiyoruz" dedi.

MR ÜNİTESİ DE 3 NİSAN'DA DEVREDE

Prof. Dr. Orhan, Türkiye’de ilk kez diş hekimliği fakültesinde MR ünitesini de 3 Nisan'da devreye alacaklarını söyledi. Prof. Dr. Orhan, "Diş hekimliği fakültelerinde bu bir ilk olacak. Bizim MR ihtiyacımız olduğu zaman dışarıda bulunan merkezlere yönlendiriyoruz hastayı. Her yerde bu böyle. Örneğin engelli bir bireyi ameliyat edecekseniz, ilk olarak MR için dışarı yönlendirip, geri gelmesini istiyoruz. Ancak biz şu an diş hekimliği fakültemizde bu işlemlerin hepsini yapar halde olacağız. Orada da 3 Nisan’dan itibaren hasta kabulüne başlayacağız. Yeni binamızla birlikte Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi şu an hem Türkiye’nin hem Avrupa’nın en donanımlı diş hekimliği fakültesi. İleri dönemde yine bir takım yeniliklerimiz olacak" diye konuştu.