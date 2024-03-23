- Asayiş

Tekirdağ'da 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ve Saray ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 323 bin 720 makaron, sigara dolum makineleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 4 gözaltı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çorlu ve Saray ilçelerinde kaçak sigara dolumu yapılarak, piyasaya sürüldüğü belirlendi. Polis, tespit ettiği 4 ayrı iş yerine düzenlediği operasyonda, 319 bin 720’si dolu olmak üzere 323 bin 720 makaron, 3 sigara dolum makinesi, 4 kompresör, 40 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

# Tekirdağ, İl Emniyet Müdürlüğü, Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale, Çorlu, Saray, Kaçakçılık, Polis

23 Mar 2024 - 12:18 DHA Tekirdağ- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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