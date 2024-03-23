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Üvey torununa cinsel istismarda bulundu

Ankara'da, üvey torunu E.S.T.'ye (8), 5 yaşından itibaren 2 yıl boyunca müstehcen videolar izletip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Doğan Ü. (58) hakkında, 62,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Üvey torununa cinsel istismarda bulundu mask

E.S.T, üvey dedesi Doğan Ü.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesi K.D.'ye anlattı. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Doğan Ü., çıkarıldığı hakimlik tarafından 6 Ocak'ta tutuklandı. Soruşturma kapsamında mağdurun Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alındı. E.S.T. ifadesinde, annesi, babası ve babaannesi ile yaşadığını, babaannesinin kendisine daha önce okula geç kaldığı gerekçesiyle şiddet uyguladığını ileri sürdü. E.S.T. ayrıca üvey dedesi Doğan Ü.'nün odasına geldiğini, özel yerlerine dokunup, videolar izlettiğini anlattı. Doğan Ü., savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğan Ü. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel taciz', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 62,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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23 Mar 2024 - 11:50 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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