Üvey torununa cinsel istismarda bulundu

E.S.T, üvey dedesi Doğan Ü.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesi K.D.'ye anlattı. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Doğan Ü., çıkarıldığı hakimlik tarafından 6 Ocak'ta tutuklandı. Soruşturma kapsamında mağdurun Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alındı. E.S.T. ifadesinde, annesi, babası ve babaannesi ile yaşadığını, babaannesinin kendisine daha önce okula geç kaldığı gerekçesiyle şiddet uyguladığını ileri sürdü. E.S.T. ayrıca üvey dedesi Doğan Ü.'nün odasına geldiğini, özel yerlerine dokunup, videolar izlettiğini anlattı. Doğan Ü., savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doğan Ü. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Cinsel taciz', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Müstehcenlik' suçlarından toplam 62,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.