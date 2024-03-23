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Terör saldırısında ölü sayısı 93’e yükseldi

Rusya’nın Moskova bölgesindeki Crocus Konser Salonu’nda dün akşam meydana gelen terör saldırısında ölü sayısı 93’e yükseldi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Terör saldırısında ölü sayısı 93’e yükseldi mask

Rusya Soruşturma Komitesi bugün yaptığı açıklamada “Rusya Soruşturma Komitesi'ne bağlı müfettişler, kriminologlar ve uzmanlardan oluşan bir soruşturma ekibi, ceza davasının soruşturulmasına ilişkin ayrıntılı plan doğrultusunda olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Acil servisler enkazı temizlerken, CCTV kameralarından gelen kayıtlar inceleniyor ve kurbanlarla ilgili çalışmalar başlatılırken, konser salonu binasındaki inceleme ve delil toplama devam ediyor. Halihazırda ölü sayısının 93 kişi olduğu tespit edildi. Ölü sayısının daha da artması bekleniyor. İlk verilere göre ölüm nedenleri ateşli silah yaralanmaları ve yangın sebebiyle zehirlenmedir” denildi.

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23 Mar 2024 - 11:41 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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