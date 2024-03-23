Netanyahu: "Kara operasyonu gerekirse tek başımıza yapacağız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, Refah’a yapılması planlanan kara operasyonu ile ilgili olarak, “Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştüm. Kendisine beş ayı aşkın bir süredir Hamas'a karşı savaşta birlikte hareket ediyor olmamızı takdir ettiğimi söyledim. Ayrıca sivil halkın çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve tabii ki insani ihtiyaçların karşılanması gerektiğinin farkında olduğumuzu ve bu amaçla çalıştığımızı söyledim.

Ayrıca Refah'a girmeden ve oradaki taburların geri kalanını yok etmeden Hamas'ı yenmemizin mümkün olmadığını da söyledim. Kendisine bunu ABD'nin desteğiyle yapacağımızı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı söyledim” dedi.

BLİNKEN: HAMAS’I YENİLGİYE UĞRATMANIN YOLU REFAH’A YAPILACAK BİR OPERASYON DEĞİL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Netanyahu’nun açıklamaları sonrasında paylaştığı mesajında, “İsrail ile aynı hedeflere sahibiz: Hamas'ın yenilgiye uğratılması. Ancak Refah'ta büyük bir kara operasyonu bunu başarmanın yolu değil. Önümüzdeki hafta Washington'da İsrailli yetkililerle bir araya gelerek bu hedefe ulaşmanın farklı bir yolunu değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.