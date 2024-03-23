Balıkçılara erken paydos

1 Eylül 2023’te ağlarını mavi sulara bırakan Karadenizli balıkçılar, sezon bitmeden avlanmayı durdurdu. Balıkçılar, denizde balık boylarının istenilen seviyede olmaması nedeni ile 15 Nisan’da başlayacak olan av yasakları öncesi teknelerini limanlara çekti. Teknelerdeki ağlarını kıyıya indiren, bakım ve onarım için kolları sıvadı. Yaklaşık 6 ay boyunca yeni sezona hazırlanacak balıkçılar, teknelerindeki eksiklikleri giderecek.

‘TUTULMAMIŞ BALIK DÜNYADA TUTULACAK BALIKTAN HER ZAMAN FAZLADIR’

Perşembe Kışlaönü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, sürdürülebilir balıkçılık için balıkçılar olarak ortak karar aldıklarını belirterek, “Bu sezon erken paydos ettik. Son zamanlarda istavrit balığı küçüldü, inceldi. Biz de sürdürülebilir balıkçılık adına arkadaşlarımız ile beraber avlama yapmama kararı aldık. Su Ürünleri de burada bize yardımcı oluyor. Oto kontrol yapmamızı istiyor. Biz de bu kontrolü yapamaya çalıştık. Sezonu 25-30 gün erken kapattıkö diye konuştu.

PALAMUT ÜZDÜ, HAMSİ GÜLDÜRDÜ

Palamut avcılığında son 63 yılın en kısır döneminin geçirildiğini kaydeden Karadeniz, “Bu sezon son 63 yılın en kısır palamut dönemini geçirdik. Buna istinaden eylül ile ekim ayı arasında istavrit oldu. Ekim ayının 20’si gibi hamsi avcılığına başladık. Hamsi sezonu 2 ay kadar sürdü. Çok güzel geçti. Hamsiden sonra bir süre daha istavrit avcılığına devam ettik. Daha çok Batı Karadeniz Bölgesi’nde avcılığımızı sürdürdük. Sinop, Ereğli, Zonguldak kıyılarında avcılık yaptıkö ifadelerinde bulundu.

Karadeniz, mevsim şartlarının değişmesi nedeni ile önümüzdeki sezonu okuyamadıklarını ifade ederek, palamudun yavrulama döneminde hava şartlarının iyi olması ile sezondan umut bekleyeceklerini sözlerine ekledi.

‘PAYDOS ETMEK ZORUNDA KALDIK’

İlçede balıkçılık yapan Ufuk Büyük ise balık boyutları 10-15 gün içerisinde normale gelmeyeceklerini düşündükleri için paydos ettiklerini belirterek, “Paydos etmek zorunda kaldık. Çünkü tutulan balığın bir kıymeti yok. Pazara çıktığı zamanda bir değeri yok. Denizde bir tek istavrit balığı kaldı. Hamsi zaten Gürcistan ile Abhazya’ya gitti. Hamsinin peşine giden tekneler oralarda iyi balık tuttular ama Karadeniz’de yılbaşı ile birlikte hamsi avcılığı büyük bir çoğunlukla sona erdi. İstavrit balığının da boyutunun küçük olması, normale uygun olmaması bizi paydos ettirmek zorunda bıraktı. Bundan sonra ağ bakımları ile beraber önümüzdeki sezona hazırlanacağızö ifadelerini kullandı.