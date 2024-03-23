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"Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi" mask
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

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23 Mar 2024 - 11:19 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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