Ankara'da DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-15' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Emniyet Müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun'da yapılan eş zamanlı baskınlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten toplam 24 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.