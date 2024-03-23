Van Kedi Villasında yavru heyecanı

VAN'ın bir gözü mavi, diğeri kehribar rengi olan, ünü ilke sınırlarını aşan Van kedilerinin koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda doğum heyecanı yaşanıyor. 2 anne kedi, 2024 yılının ilk Van kedilerini dünyaya getirdi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası’nda yıl boyu 3 parti şeklinde doğumların gerçekleşeceğini söyledi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi eksik olmayan Van kedileri, güzellikleri ve sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor. Van kedilerinin neslinin devamı için koruma altında oldukları merkezde de çalışmalar özverili bir şekilde sürüyor. Van Kedi Villası’nda özenle bakılan kediler, 2024 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Koruma altında bulunan kedilerden 2’si, 5 yavru doğurdu. Yavru kediler ve anneleri, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu yılın ilk parti doğumlarının başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Van Kedi Villası’nda 2024 yılının ilk yavru kedileri dünyaya geldi. 2 anne kedimiz doğum yaptı. Yaklaşık 30 anne kedi birinci partide doğum yapacak. Yani bundan sonra burada daha çok yavru görmeye devam edeceğiz. Bizim için çok heyecanlı anlar. Merkezde yıl içinde 3 parti şeklinde doğumlar oluyor. Birinci parti doğumlarımız başladı. Doğum yapan kediler 2,5 ay yavrusuyla birlikte kalıyor. Yavrusundan ayrılacak pozisyona geldikten sonra ayrılabiliyor. Dolayısıyla annelerimiz ve yavruları bir süre doğum localarında kalıyor. Şu anda 2 anne kedimiz doğum yaptı ve bundan sonra da doğumlar devam edecek. 2024'ün ilk yavruları doğmaya başladı. Biz de sevinçle bekliyoruz".