- Asayiş

Otomobildeki cinayetin şüphelisi yakalandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde Metin Sürer’in park halindeki otomobilde boğazı kesilmiş cesedinin bulunmasıyla ilgili Kazakistan uyruklu C.M. (34), yakalanıp, gözaltına alındı.

Otomobildeki cinayetin şüphelisi yakalandı mask

Olay, 21 Mart’ta ilçenin Büyükeceli Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 kara yolu üzerinde park halindeki bir otomobilin şoför koltuğunda bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, otomobilin şoför koltuğunda oturan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada ölen kişinin Metin Sürer olduğu belirlendi.

Metin Sürer’in cesedi, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma, cinayet şüphelisi Kazakistan uyruklu C.M.’yi gözaltına aldı.

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23 Mar 2024 - 10:46 DHA Mersin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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