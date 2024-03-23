Otomobildeki cinayetin şüphelisi yakalandı

Olay, 21 Mart’ta ilçenin Büyükeceli Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 kara yolu üzerinde park halindeki bir otomobilin şoför koltuğunda bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, otomobilin şoför koltuğunda oturan kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada ölen kişinin Metin Sürer olduğu belirlendi.
Metin Sürer’in cesedi, incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan jandarma, cinayet şüphelisi Kazakistan uyruklu C.M.’yi gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.