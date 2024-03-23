Kurum: "Deprem riski, milli güvenlik meselemizdir"

Ak Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ak Parti İl Başkanlığı'nda Gençlik Kolları Vefa Sahur programında gençlerle bir araya geldi. Programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, gençlik kolları üyeleri ve partililer katıldı. Programda konuşan Murat Kurum, Bu davanın ruhunda milletimizin, ülkemizin aydınlık geleceği var. Bu davanın özünde aslında ezelden ebede bir vatan sevdası var. İşte bu kutlu dava 21.yüzyıl sahnesindeki yerini alıncaya kadar da nice o dikenli yolları aşıp da geldi. Bu dava aslında büyük Türkiye davası, bu dava da öyle ağır bir yük var ki kemiği bile sızlatır diye konuştu.

5 YILDAKİ FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEK ADIMLARI ATMAK İSTİYORUZ

Seçim sürecinde yoğun bir çalışma içinde olan gençlik teşkilatlarına teşekkür eden Kurum, Girdiğimiz her bir mücadelede dava arkadaşlarımızla birlikte çalışarak milletimize mahcup olmadık. Sadece İstanbul diyerek İstanbul'un sorunlarına odaklanıyor ve bunları çözmek için 5 yıldaki fetret dönemini bitirecek adımları atmak istiyoruz. İnşallah 9 gün sonra İstanbul'un bu kötü gidişatına son vereceğimiz bir seçime gidiyoruz dedi.

AYLARDIR ARKADAŞLARIMIZLA PROJELER HAZIRLADIK

İstanbul'daki sorunları çözmek için güçlü ve tecrübeli bir ekiple çalışacaklarını belirten Kurum, Görevi devraldığımızda İstanbul'da başta deprem sorunu olmak üzere, İstanbul'daki trafik çilesi gibi sorunları çözmek için ve İstanbul'un geleceği adına kararları, adımları atmak üzere aylardır arkadaşlarımızla projeler hazırladık. 1 Nisan itibariyle, aldığımız bayrağı en yukarıya çıkarmak için çalışacağız. Samimi olacağız, elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı.

SEÇİM SADECE İSTANBUL'U İLGİLENDİREN BİR SEÇİM DEĞİL

İstanbul seçimlerinin Türkiye için de önemli olduğunu belirten Kurum, 22 yıldır bu hizmetleri yapıyoruz. 31 Mart'ta alacağımız zaferle birlikte Türkiye Yüzyılının aslında vizyonunu çizeceğiz. Hep birlikte bu vizyona yön vereceğiz. Emeklerimiz ve fedakarlıklarımızın karşılığını alacağız. Gençlik teşkilatımız da seçim çalışmalarında büyük fedakarlıklar yaptı ve bu süreci zaferle tamamlayacaklar. Seçim sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değil. Balkanlar sevinecek, Gazze sevinecek. Ahıska Türkleri sevinecek. Tüm mazlumlar sevinecek çünkü İstanbul sadece 81 ili ilgilendiren bir şehir değil. İstanbul tüm dünyayı ilgilendiren bir şehir. İstanbul'daki deprem riskinin ortadan kaldırılması bizim milli güvenlik meselemiz, beka meselemiz. O yüzden bu çalışmaları yapmak zorundayız. Geleceğimize, çocuklarımıza bu kutlu şehri emanet etmek durumundayız şeklinde konuştu.