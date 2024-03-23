İzmir, Konak ilçesindeki Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana gelden olayda, aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için banka oturdu. Anne-kız bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Yunus Yılmaz ise olay günü mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'EN AĞIR CEZA VERİLSİN'

Taburcu edildikten sonra evinde istirahat eden Oya Tarhan, yakınlarının desteğiyle kızının mezarını ilk kez ziyaret etti. Hayattayken alıp giyemediği yeni kıyafetleri kızı İlayda Alkan'ın mezarının üzerine bırakan Tarhan, "Gelinlik giyemedin. Daha neler yapacaktık, yarım kaldı. Yarım bıraktılar beni. Kızıma giydirmedi bu kıyafetleri cani. Gelinlik giyecektin, kefen giydirdiler sana. Sen bensiz yaşayamazdın, ben sensiz nasıl yaşayacağım? İlayda, kalk evimize gidelim. Annem sen buralara mı yakıştın. Kızım sen beni nasıl bıraktın. Kalk kızım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Tarhan, kızının katiline ağır cezanın verilmesini istedi.