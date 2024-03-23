- Asayiş

Güngören'de silahlı saldırı

İstanbul, Güngören’de kaldırımda bekleyen iki kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bir kişinin yaralandığı saldırıda, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Güngören'de silahlı saldırı
Güngören'de silahlı saldırı
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İstanbul, Gençosman Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokağın başındaki kaldırımda sohbet eden iki kişi, motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bir kişi yaralanırken motosikletli kişiler hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı, çevrede bulunanlar tarafından otomobille hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bir kişinin yaralandığı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen kasklı iki kişinin kaldırımda bekleyen iki kişiye silahla ateş ettiği görülüyor. Saldırıda yaralanan kişi yere yığılırken saldırganlar hızla uzaklaşıyor.

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23 Mar 2024 - 10:14 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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