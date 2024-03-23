Güngören'de silahlı saldırı

İstanbul, Gençosman Mahallesi Atalay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokağın başındaki kaldırımda sohbet eden iki kişi, motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bir kişi yaralanırken motosikletli kişiler hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı, çevrede bulunanlar tarafından otomobille hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bir kişinin yaralandığı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen kasklı iki kişinin kaldırımda bekleyen iki kişiye silahla ateş ettiği görülüyor. Saldırıda yaralanan kişi yere yığılırken saldırganlar hızla uzaklaşıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.