Kağıthane'de Kampüs Bahçe açıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yapımı tamamlanan Yeşil Vadi'nin üçüncü etabı ve beraberindeki Kampüs Bahçe’nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı'nın yeniden adayı olan Öztekin “Kağıthane şehrin odağında, çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin, büyüklerimizin yaşadığı çok özel bir yer olsun dedik. Sokaktaki hayvanlara, yeşil alanlara kadar herkes için çok özel alanlar olmasını hedefledik. Bu projelerin her birisine vatandaşla birlikte karar verdik. 5 yıl boyunca söz verdiğimiz her projeyi yerine getirdik hatta üstüne yenilerini koyarak 100’den fala projeyi hayata geçirdik” dedi.

Kağıthane Belediyesi, ilk etabını Kasım 2022’de; ikinci etabını Ağustos 2023’te hizmete aldığı Yeşil Vadi'nin üçüncü etabını da dün açtı. Beraberinde yapımı tamamlanan Kampüs Bahçe de açıladı. Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten,İstinye Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, belediyenin meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30 bin metrekarelik ve 6 kilometre uzunluğundaki Yeşil Vadi 3’üncü etap alanında; bisiklet ve yürüyüş yolu, binlerce ağaç ve bitki türü, yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, spor ve dinlenme alanları, evcil hayvanlar için pati parkı yer alıyor. Bu son etap çalışmasıyla birlikte Yeşilvadi’nin uzunluğu 6 kilometreyi, toplam büyüklüğü ise 165 bin metrekareyi buldu.

"HERKESİN YAŞAYABİLECEĞİ BİR YER OLMASINI İSTEDİK"

Kağıthane’nin herkesin yaşayabileceği bir yer olmasını istediklerini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Kağıthane şehrin odağında, çocuklarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin, büyüklerimizin yaşadığı çok özel bir yer olsun dedik. Sokaktaki hayvanlara, yeşil alanlara kadar herkes için çok özel alanlar olsun istedik. Bu projelerin her birisine vatandaşla birlikte karar verdik. 5 yıl boyunca söz verdiğimiz her projeyi yerine getirdik hatta üstüne yenilerini koyarak da 100’den fala projeyi hayata geçirmiş olduk. Sadece burada bulunduğumuz alan, yeşil vadi bisiklet ve yürüyüş yolunun üçüncü etabı. Toplamda 30 dönümlük bu alanlar şehrimize değer katacak. Kağıthane Belediyesi’nden başlayıp, şehrin merkezine 6 kilometre yürüyüp, sonra geri dönmek çok kıymetli. İnsanlar burada nefes almaya başlıyor. Burası kurban kesilen ve ehliyet kurslarının araç kullandığı bir yerdi ama şimdi çok temiz ve güzel bir görüntüye kavuştu. İnşallah kurban için yeni bir yer bulacağız” diye konuştu.

"MURAT KURUM BAŞKANIMIZ İSTANBULUMUZA ÇOK YAKIŞACAK"

Kağıthane’ye yeni bir sürprizi olduğunu belirten Öztekin, “Yeni dönemde Kağıthane Tabiat Parkı’nı da inşallah 4 milyon dönümlük bir alanda ilçemize kazandıracağız. Şimdiden Kağıthanemize hayırlı olsun. Otopark ve kapalı otoparklar, pazar yerleri, yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, genç girişimci ve proje üretim merkezi, millet kıraathaneleri gibi birçok projeyi hayata geçirdik, hayata geçirmeye de devam edeceğiz. Ramazan ayındayız. Rabbim inşallah ramazan bayramında bizleri kavuştursun. Önümüzdeki hafta vatandaşlık görevi olarak hep beraber sandığa gidiyoruz. Genel seçim havasındaki yerel seçimler doğru sonucu vermeyebilir. Hizmet dediğimizde ve vatandaşla bir olarak yol yürüme dediğimizde Murat Kurum başkanımız İstanbulumuza çok yakışacak. İnşallah milletimiz yeniden İstanbul diyecektir ve geri kalan çalışmalarımızı tamamlayacağız. Biz belediyeden buraya 6 kilometrelik bir yürüyüş alanı yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yan yana yaptığımız çalışmada baktık ki biz 6 kilometrelik parkuru bitirdik, onlar 800 metrelik alanı daha hala bitiremedi” ifadelerini kullandı.