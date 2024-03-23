Karabük Üniversitesi'nden AIDS açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Karabük Üniversitesi için öğrenciler tarafından açılan itiraf sayfasına ismi belirli olmayan öğrenciler tarafından, Afrikalı ve Türk öğrencilerin cinsel birliktelik yaşadığı daha sonrasında öğrencilerin özel bölgelerinde siğil ve enfeksiyon belirtilerinin gözüktüğü ifade edildi.

Olay sosyal medyada yayıldı ve Karabük Üniversitesi sosyal medya platformu olan X'de gündem oldu. Bunun üzerine Karabük Üniversitesi Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamayı yayınlayarak, olayın doğru olmadığını ifade etti.

Karabük Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde;