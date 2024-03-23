Akarken: "Hastaneden randevu alabilen şanslı"

Kamu-özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanelerinden hastaların randevu bulamadığına işaret eden SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, “Ocak ayı itibarıyla 17 tane şehir hastanesinde 136 randevu araması yapıldığında 87'sinde boş randevu bulunamadı. Bu konu ülkemizin önemli gazetelerinde de haberlere konu oldu. Sistemin kilit olduğu, devasa şehir hastanelerinde randevunun alınamadığı bir ortamda başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları da sistemsizliğin getirmiş olduğu bu kaotik ortamdan yılmış durumda” dedi.

84 MİLYAR TL ÖDENECEK

Sağlıkta çok önemli sorunların bulunduğuna işaret eden Akarken, “ 2024’te 84 milyar TL ödenecek olan şehir hastanesinde randevu bulunamamasına mı yanalım, doktorların hastalarına zaman ayıramamasına mı üzülelim, sağlık personellerinin insanca çalışma saatlerinde çalışamamasını mı konuşalım biz de ne yapacağımızı bilemez olduk. Pek çok şehir hastanesinde kadın doğum, çocuk, göz, dermatoloji gibi bölümlerde randevu araması yapıldığında ya hiç yer bulunamıyor ya da günler sonrasına randevu aralığı veriyor. Aylar sonraya randevu verilen hasta, “o zamana kadar yaşayacağım ne malum” sorusunu haklı olarak soruyor. Ülkemizde kamu özel sektör işbirliği (KÖİ) modeli ile yapılan 18 şehir hastanesi bulunuyor, 1 hastanenin inşaatı da sürüyor. Kamu kaynakları ile yapılan ise 13 şehir hastanesi bulunuyor. Bunların da 6 tanesi tamamlanırken, 7 tanesinin inşaatı sürüyor. Kamu özel ortaklığı ile yapılan şehir hastanesinin ortalama yatağı bin 579 iken, kamu kaynakları ile yapılanlar ise ortalama yatağı bin 91. KÖİ modeli ile yapılan 17 şehir hastanesinin kulak burun boğaz, göz hastalıkları, kardiyoloji, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, nöroloji, göğüs hastalıkları, deri ve zührevi hastalıkları branşlarının pek çoğunda randevu bulmakta ciddi sorunlar yaşanıyor” bilgisini verdi.