Babacan: “Biz ve bizim gibiler kalabalığız, herkesten daha fazlayız”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri'de iftar programına katıldı. Etkinlikte konuşan Babacan'ın ifadeleri şöyle: “Yarınlardan umutluyuz. Çünkü biz ve bizim gibiler aslında çok kalabalığız. Sayıca diğer herkesten daha fazlayız. İnşallah daha da büyüyeceğiz, daha da kalabalık olacağız. Yarınları hep birlikte, makul insanlarla kuracağız. Biz bu ülkenin makul insanlarıyız. Bu ülkede kavgasız, gürültüsüz, huzur içinde yaşamak isteyen insanlarız. Bakın, soframız ne güzel, ne kadar huzurlu. Burada olan herkes çocukları için, torunları için adil ve zengin bir Türkiye istiyor. Buradaki insanlar, hiç kimseye siyasi düşmanlık etmeyen, kin beslemeyen insanlar. Böyle bir hazırunla şu an beraberiz.” diye konuştu.

“Düşmanlığı büyütenler değil, ekmeğini bölüşenler kazanacaktır”

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağa sola bağıranlar, öfke nöbetleriyle hakaretler edenler değil; huzurun yanında olanlar kazanacaktır. Hamaset ve laf kalabalığı dışında bir şey bilmeyenler değil, adaletin yanında ve zenginliğin yanında olanlar kazanacaktır. Biz çok iyi biliyoruz; düşmanlığı büyütenler değil, ekmeğini bölüşenler kazanacaktır.”

“Bankaların kesesinden emekliye cömertlik yapmaya çalışıyorlar”

“En son emekliye müjdeyi duydunuz herhalde, değil mi? Bankaların promosyon rakamları artacakmış. Herhalde en az üç yıllığına emeklilere bir sözleşme imzalatacaklar, bir defalığına, artık 8 bin lira mı, 10 bin lira mı, 12 bin lira mı; bir defalığına bir ödeme yapacaklar. Onu da bankalara yaptıracaklar. Seçimlere bir hafta kala emeklilerimize verdikleri sürpriz, el kesesinden cömertlik. Bankaların kesesinden emekliye cömertlik yapmaya çalışıyorlar. Seçimlerden önce ‘Nas’ var, faiz inecek, ben iş başında olduğum sürece artmaz diyenler, seçimden sonra tam dokuz kere faiz artırdı bu ülkede. Ve inanın o da işe yaramayacak. Tam 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum; Merkez Bankası’na karşılıksız para bastırmaya devam ettirdiğiniz sürece, faizi ne yaparsanız yapın, bu ülkede enflasyon düşmez, düşmeyecek.” dedi.

“Onlar birbirleriyle kavga ederken, halkımız feryat içinde”

Babacan son olarak şu ifadeler kullandı: “Görüyoruz: Masalarda paralar sayılıyor, görüntüler var. Türlü türlü pazarlıklar dönüyor, üç mü beş mi, meğer üç beş dedikleri milyon dolar; ses kayıtları var. Görüyoruz: Bir de bu sesleri kaydedenler ve seçime üç kala yayanlar var. Sanki dünün hadisesiymiş gibi. Onlar birbirleriyle kavga ederken, halkımız feryat içinde. Emekli perişan, asgari ücretli perişan, öğrenciler perişan.”