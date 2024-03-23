Taşbebek lakabıyla tanınan Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldı. Haberi duyuran magazin yazarı Onur Akay'ın ifadeleri şöyle: “Bacağına pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor. Doktorları, bacağındaki leblebi büyüklüğündeki o pıhtıyı tamamen eritmeye çalışıyor. Dün gece yaklaşık bir buçuk saat telefonda konuştuğum değerli sanatçımız Gönül Yazar, bir bacağının beş bacak gibi şiştiğini, önce geçer diye belli bir süre doktora gitmediğini ama bacağı şişmeye devam edince ve bacağına ellediğinde beton gibi sert olduğunu da görünce, korkarak hemen hastaneye gittiğini ve ölümden döndüğünü anlattı. İğne ve ilaç tedavileri ile durumunun iyiye gittiğini de öğrendiğim ve tüm sevenlerine selamlarını gönderen canım Gönül ablama acil şifalar, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum.” dedi.
- Magazin
Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı!
Taşbebek lakabı ile bilinen ünlü sanatçı Gönül Yazar’dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Usta sanatçıdan gelen kötü haberi ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay duyurdu. Dün bir buçuk saat telefonda Gönül Yazar’la konuştuğunu ifade eden Akay, efsane sanatçılardan Gönül Yazar’ın bacağına pıhtı atması sebebi ile hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.