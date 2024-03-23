Don ve buzlanma tehlikesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Batı kesimlerde hava sıcaklarının 2 ila 4 derece arasında artacağı ancak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Hava Sıcaklığı: "Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi) dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkat!"