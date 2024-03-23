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Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Muğla’nın Marmaris ilçesinin 166 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.56’da oldu. Deprem, yerin 15,92 kilometre açığında meydana geldi.

# Akdeniz, Deprem, olarak

23 Mar 2024 - 08:51 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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