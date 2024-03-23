Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Muğla’nın Marmaris ilçesinin 166 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.56’da oldu. Deprem, yerin 15,92 kilometre açığında meydana geldi.
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Akdeniz’de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.