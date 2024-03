Türk Tekneleri Boatsy ile Görücüye Çıkıyor

Tekne sahipleri ile tekne kiralamak isteyen deniz tutkunlarını buluşturan Boatsy platformu, 2024 yazında global müşteriler ile Türkiye’deki tekne sahiplerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Yabancı ve Türk yatırımcıların iş birliği ile global bir tekne kiralama uygulaması olarak hayata geçen Boatsy, Türkiye’yi ve Türk tekne sahiplerini hem bireysel hem de acente boyutunda yurt dışında tanıtacak.

“Nitelikli turiste ulaşmak istiyoruz”

Merkezi İngiltere’de bulunan Boatsy’nin kurucu ortağı Alp Öcal “Denizlerimiz yurt dışında çok daha iyi pazarlanmayı hak eden, globalde tanıtılması gereken bir değerde. Ayrıca, Türk misafirperverliği ile muhteşem kıyılarımızı bir arada sunan tekne acentelerinin de aynı tanıtım desteğine ihtiyacı olduğunu gözlemledik. İlk etapta Boatsy olarak İngiltere’de prestijli mekanlarda başlayacağımız iletişim çalışmaları ile Türkiye’yi ve Türk teknelerini alım gücü yüksek bir kitleye tanıtmayı planlıyoruz. Düne kadar nitelikli turiste arzu ettiği seviyede ulaşamayan tekne sahiplerinin portföyünü en aktif, en verimli ve en adil fiyatlamayla yurt dışına Boatsy ile açacağız. Düzenleyeceğimiz farklı etkinliklerle bu zamana kadar sektörümüzde yapılmamış pazarlama çalışmalarını yaparak binlerce deniz tutkunu turisti Boatsy farkıyla Türk kıyılarında, Türk teknelerinde ağırlamayı hedefliyoruz’’ dedi.

Alp Öcal, Boatsy’nin tekne portföyünü ve tanıtım çalışmalarını Türkiye, Yunanistan, İtalya ve Fransa’da genişlettiğini, dünyada 10 binden fazla tekneyi portföylerine kattıklarını belirterek, şimdi ise hem Boatsy’deki mevcut tekne sahipleriyle buluşmak hem de yeni katılacak tekne sahipleriyle bir araya gelmek için farklı ülkelerde “road show’’ ziyaret serisi düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

İnovatif Altyapı ile Butik Hizmetler

Boatsy’nin sektöre getirdiği yeniliklerin de altını çizen Öcal “Boatsy’nin platform altyapısı şu an hem tekne sahiplerine hem de kiralamak isteyenlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Platformumuz, yapay zeka destekli uygulamalarla dünyanın farklı köşelerinden turistlere ulaşabilecek bir algoritma ile çalışıyor. Şeffaf bir yönetim ve ödeme sistemi sunan platform, kullanıcılara en uygun ve adil fiyatta, en nitelikli tekneyi, ulaşabilecekleri en kolay şekilde teslim alma imkanı sunuyor. Tekne sahiplerinin kiralayanları, tekne kiralayanların tekne sahibini puanlamasına imkan sunan, yine aynı mantıkta tekne mürettebatı ve tekne kiralayıcısının da karşılıklı derecelendirme yapabildiği bir sistem kurduk. Bunun yanında sektörde büyük bir açık olan ve talep yaratan çok önemli servisleri de geliştirdik. Butik rota oluşturma ve mürettebat temini, tekne ekspertiz hizmeti, farklı dillerde tercüman, Michelin yıldızlı şef tedariği, özel tasarım havlu ve nevresim takımları, tekne için etkinlik organizasyonları, özel rehber temini gibi servisler geliştirdik. Şu an portföyümüzde 10 binden fazla tekne bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Boatsy’nin global tanıtım gücünü, profesyonel hizmet ağını ve yazılım kolaylığını keşfeden tekne sahipleri Boatsy ailesine katılıyor” şeklinde konuştu.

Boatsy Club Dünyası

Kurdukları CRM altyapısı ile teknelerini Mayıs ayına kadar Boatsy altında listeleyen acente ve bireylere Boatsy Club dünyasının kapılarını açan marka, bu kısa dönemde kayıt olan üyelere ayrıcalıklı imkanlar sağlıyor. Yabancı basın gruplarıyla bir araya gelme, uluslararası tanıtım etkinliklerine katılma, platform altında ön plana çıkarma gibi fırsatlar sunan marka, Boatsy Club'ı tekne sahiplerinin ihtiyaçlarına göre şekillenecek bir iletişim ve tanıtım platformu olarak konumlandırıyor. Boatsy,https://boatsy.com/tr web adresi ve Boatsy mobil uygulaması üzerinden hizmet veriyor.