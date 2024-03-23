Tülin Şahin ile moda her Pazar Star’da

Tülin Şahin ile Moda’nın 437. bölümünde öne çıkanlar şöyle;

Efsane süper model Naomi Campbell'ın 40 yıllık kariyerine ışık tutacak sırlarla dolu gardırobunun müzede sergilenmesine hazırlanılıyor.

Kayıp prenses Kate Middleton skandalının perde arkasındaki gerçekler ne?

Her bir çeşidinde farklı şifa ve lezzet barındıran pekmezin mucizesini mercek altına aldık! Hangi pekmez neye iyi geliyor, pekmezle yapılabilecek lezzetli ve pratik tarifleri uzman Dr. Ayça Kaya anlatıyor.

Hayatı alt üst olan süper modelin, zor günlerin ardından nasıl yeniden çiçek açtığına dair ilham veren hikayesi Tülin Şahin ile Moda’da.

Son yıllarda dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bütüncül psikoterapi tekniği olan şema terapiyi klinik psikolog Hande Kaplan'a sorduk.

Gazeteci ve yazar Demet Cengiz, yeni çıkan romanı İçimde Yanan Nehir’i anlatıyor.

Tüm bunlar ve çok daha fazlası, kadınların vazgeçilmez adresi Tülin Şahin ile Moda’da…