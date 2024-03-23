Pursaklar’ın Sanatta Parlayan Yıldızı

Pursaklar Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açılan, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu ve 679 koltuk kapasitesi ile Ankara’nın en büyük sahnesi olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, son teknolojik ürünlerin kullanıldığı modern yapısı ile dikkatleri üzerine çekerken sanatseverlerin büyük takdirini kazandı.

‘‘Pursaklar, kültür ve sanatın merkezi oldu’’

Açıldığı günden bu yan başta Pursaklar halkı olmak üzere bütün Ankara halkının sahnelenen tüm tiyatro gösterilerinde salonu tıka basa doldurmalarının büyük gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘2021 yılında 679 koltuk kapasitesiyle de Ankara’daki en büyük Devlet Tiyatroları Sahnesini Pursaklar’a ve Ankara’ya kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Artık Pursaklar, kültür ve sanatın merkezi oldu. Tiyatro salonumuz açıldığı günden bu yana her oyunda tıklım tıklım dolarak, ilçemizde gerekli ilgiyi gördü. 55 farklı tiyatro gösterisinde, tiyatro oyuncularının harika performansları ile tadına doyulmaz oyunlar izledik. Daha nicelerini inşallah seyredeceğiz’’ dedi.

Ankara’nın en büyük Devlet Tiyatrosu Sahnesi Pursaklar Sahnesi, 55 oyun, 181 temsil, 67.494 diğer etkinlik ve özel oyunlarla birlikte toplamda 92.525 sanatseveri ağırladı.