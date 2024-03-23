Özgür Özel, terör saldırısını lanetledi

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve masum sivilleri hedef alan terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda ölenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu vatandaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.