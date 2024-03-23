Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden yalanlama

Karabük'te, bir sosyal medya paylaşımında; Karabük Üniversitesi'ndeki Türk öğrencilerin, Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu ve bu sebeple hastanelerde yoğunluk oluştuğu iddia edildi. İddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirten açıklamada bulundu. Son günlerde ise söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık tesislerimizde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıklar yakından takip edilmekte ve düzenli kayıt tutulmaktadır. İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir" denildi.