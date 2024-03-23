"Türk Milli Takımı'nın geleceği parlak"

Macaristan, özel maçta sahasında ağırladığı A Milli Takımı, 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin baskılı oyun tarzını yavaşlatmaya çalıştıklarını belirten Rossi, “Paslarının çok iyi olduğunu ve hızlı ataklarda etkili olduklarını biliyorduk. Bire birde de çok etkili oyuncuları var. Maçın son bölümünde istediğimiz performansı gösteremedik. Szoboszlai ve Varga çok etkili değildi. Yine de iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet elde ettik. Orban'ın eksikliğiyle defansımızda değişiklik yaptık. Defansta her zaman otomatik hale gelmemiz gerek. Savunma hattımızda alışkanlık olmamasına rağmen iyi bir performans sergiledik” diye konuştu.

“TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN GELECEĞİ PARLAK”

A Milli Takım Teknik Direktörü ve vatandaşı Vincenzo Montella’dan övgüyle söz eden Rossi, şunları kaydetti:

"Vincenzo olağanüstü biri, oyuncu olarak da harika bir kariyere sahipti. Hoca olarak da harika bir iş yapıyor. Şimdiye kadar Türkiye ile iyi performans sergiledi. Türkiye çok yetenekli oyunculara sahip. Onun hocalığı döneminde Türk Milli Takımı oyuncuları daha istekli ve mutlu şekilde oynuyor. Türk Milli Takımı'nın geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum."

Macaristan Milli Takımı ile 60’ıncı maçına Türkiye karşısında çıktığı hatırlatılan Rossi, oyuncularının performansıyla taraftarları tribüne çektiklerini belirtti.