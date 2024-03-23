İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt Romanlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Yeşilova Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, gerçekleştirmek istediği projeleri anlattı. Yıldız, “Esenyurt’un tamamını kucaklamak, Esenyurt’ta herkesle el ele vererek belediyecilik yapacağız. Bir belediye başkanının seçildikten sonra düşüncesi ve ideolojisi olmamalı. Bir belediye başkanı Esenyurt’taki herkese adaletli ve eşit davranmalı. Hizmete gelen vatandaşın inancını, yöresini, dinini sormadan ve nereli olduğuna bakmadan hizmet etmeli. Esenyurt’ta 81 il burada yaşıyoruz, burası bizim evimiz. Esenyurt bizim dönemimizde bağları, bahçeleri, geniş alanları olan bir yerdi. Şimdi nefes alamadığımız betondan mezarların oluştuğu, çocuklarımızın oyun alanlarının ve parklarının olmadığı bir yer. Bizim mahallelerle Anadolu’daki ilçelerle kıyasladığınız zaman, her bir ilçe nüfusundan daha büyük mahallelerimiz var. Anadolu’daki ilçelere bakıyorsunuz burada çocukların oyun alanları var, spor tesisleri, parkları ve yürüyüş alanları var ama mahallede sadece 1 tane park yapmışlar. O parklara da Esenyurtlular giremiyor, birileri işgal etmiş. Hatta bu parkların varlığından kaynaklı da Esenyurtluların güvenliği tehlike altında. Çünkü birilerinin meskeni haline gelmiş. Kontrol eden ve denetleyen yok. Buradan baktığımızda Esenyurtlular mutsuz ve huzursuz” diye konuştu.

“SOKAKLARIMIZ GÜVENLİ DEĞİL”

Yıldız, “Bunlar yetmiyormuş gibi bir de Esenyurt’ta başıboş, düzensiz, kontrol ve kayıt altına alınmayan yabancı ve göçmen var. En büyük tehlikemiz bunlar. Sokaklarımız güvenli değil, çocuklarımız okulda güvende değil, ailelerimiz pazarda ve sokakta güvende değil. Burası bizim evimiz. Evimiz olan Esenyurt’ta bu endişeleri yaşamak zorunda kalmışız. Sizin hoşunuza gitsin diye değil, sizden oy alacağım diye de değil, Esenyurt’ta yaşayan akrabalarım, Esenyurt’ta yaşayan akrabalarım, dostlarım ve ailemden kaynaklı şunu diyorum; bana yetki verin 2 yıl içerisinde bu bahsettiğim düzensiz göçmenler dahil Esenyurt’ta kara paradan, bahsettiğimiz apart otellerdeki bu işleri çevirenlerin yüzde 75’ini Esenyurt’un dışına çıkaracağım diye gittiğim her yerde şerefim üzerine söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

“HER MAHALLEYE KREŞ YAPACAĞIZ DİYE SÖZ VERDİK”

Yıldız, “Bu projeleri hazırlarken tek tek mahallede halkın sorunlarını yerinde görerek ve tespit ederek hazırladım. Bir plazayla Esenyurt’ta ne kadar sivil toplum örgütü varsa herkese 250 metrekare ofisler tahsis edeceğim. Alt katlarda yapacağımız konferans salonlarında herkesin toplantılarını yapabileceği hatta hemşerilerinin arasında düğün, dernek ve kına yapabilecek imkanları yoksa oraları da çok rahat kullanabilecekleri bir tesis yapmak istiyoruz. Her mahalleye kreş yapacağız diye söz verdik ve projelendirdik. Buradaki yapmak istediğimiz kar değil katkı sağlamak istiyoruz. Bizim burada tesisimiz belediye olarak yapılmış biz sadece personel çalıştıracağız, elektrik, su ve buna benzer küçük masrafların dışında bir durum olmadan. Eğer ki yan tarafınızda aylık 10 bin liraya bir kreş masrafı varsa bizde bu bin lirayı geçmeyecek” şeklinde konuştu.