Otomobilin çarptığı Hira, öldü

Kaza, 20 Mart’ta Solhan- Bingöl karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hira Ünal’a, bir otomobil geçmesi için yol verdi. Bu sırada yolun sağ şeridinden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Ünal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ünal, refüjdeki tellerin üzerine düştü. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ünal, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ünal’ın cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aile kabristanına defnedildi.
Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.