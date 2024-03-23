Siirt'te yola çığ düştü

Pervari ilçesi Geçittepe grup köy yolu, akşam saatlerinde çığ düşmesi sonucu kardan kapandı. Yolda 1’i ambulans 4 araçtaki 12 kişi mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.
Öte yandan, Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde de kardan dolayı mahsur kalan öğrenci servisi, İl Özel İdaresi ekiplerince saplandığı yerden çıkarıldı.
Bölgede karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.