Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Özkan B. (27) yönetimindeki 38 AHJ 922 plakalı hafif ticari araç, Muhammed Ö. (18) yönetimindeki 38 ZV 160 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Nezahat B. (57) ağır yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Sümeyye T. (24) ve Elmas T. (44) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.