Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Türk bilim insanları 8 yıldır Antarktika'ya gidiyor. Sorgulanan konulardan birisi de bu. Türklerin Antarktika'da ne işi var? İlim Çin'de de olsa, kutuplarda da olsa gidip alacağız. İlimin olduğu yerden bizim eksik kalmamız mümkün değil. Eğer bugün bu vizyonu ortaya koyup, oralara gidilmezse yarın bir gün sizin geleceğinizde hak ettiğiniz bir alandan mahrum kalmanıza neden olur. Dolayısıyla ilim neredeyse onu gidip almakla mükellefiz" dedi.

Öğrencilerle bir araya gelen Gezeravcı, "2018 yılında bu alanda faaliyet gösteren birçok ülke ve farklı kuruluş olduğu halde Türkiye Cumhuriyetimiz kendi uzay ajansının kuruluşunu yaptı. Ülkemiz sadece 2 yıllık bir hazırlıktan sonra 2021 yılında uzay alanında önümüzdeki 10 yıla yayılmış olan bir hedef takvimi ve stratejik hedeflerini açıkladı. 1 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2022 yılının mayıs ayında Türkiye Cumhuriyetimize Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu için bir astronot seçimine dair sürecin başlatıldığı paylaşıldı. Gece 23.30'da Adana İncirlik'te bir F-16 pilotu olarak görev yaparken bir uçuştan döndüm. Haberleri açtığımda televizyonda uçuş sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın akşam saatlerinde ben uçuştayken yapmış olduğu bu açıklamayı izleme imkanı buldum. Çok sevindim. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hakikaten bu kadar sembolik bu kadar önemli sizlerin geleceğine ilham kaynağı olabilecek bir göreve yönelik yapılan açıklamayla son derece mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

'TEK ÜLKE OLARAK 36 BİN VATANDAŞIMIZ BAŞVURU YAPTI'

Coğrafya olarak bize en yakın noktada Avrupa Uzay Ajansı'nın olduğunu söyleyen Gezeravcı, "22 tane üye ülkesi, 5 tane de gözlemci üyesi var. Toplam 27 ülkeden oluşuyor. Avrupa Uzay Ajansı insanlı uzay görevlerinde bizden çok daha fazla tecrübesi olan bir kuruluş. Bu alanda yaptığı birçok görev var. 2018 yılında en son astronot sınıfını seçmişler. Hala zaten o seçilmiş grup göreve devam ediyor. 2021 yılında tekrardan astronot grubu seçmeye karar vermişler. Seçim süresi 1.5 yıl sürmüş. Biz burada göreve geldikten sonra Avrupa Uzay Ajansı'nın kapsadığı 27 ülkenin içerisinde uzay farkındalığını o kadar iyi bir seviyeye getirdik ki seçim sürecinde tam 22 bin tane Avrupa Birliği vatandaşı bu sürece başvurdu. Müthiş seviyede ilgi ve talep topladık. 100 yıllık tarihimizde daha önce insanlı uzay görevi icra etmemiş olduğumuz halde devletimizin güçlü iradesiyle bu alandaki hedef koyulduktan sonra ilk defa yapılan seçim sürecine tek ülke olarak 36 bin tane vatandaşımız başvuru yaptı. Bu bizim ülkemizin gururla her sefer vurgulamak zorunda olduğumuz en büyük zenginliğidir" diye konuştu.

'BU YAPILAN GÖREVİN ANA AVCISI SİZLERSİNİZ'

Genç yaş ortalamasının ve nüfusun dinamik, heyecanlı, her alanda bir şey başarmaya niyetli genç topluluğundan oluştuğunu aktaran Gezeravcı, "Ülkemizin en çok yaş ortalaması 33, Avrupa Birliği'nin yaş ortalaması 43'dür. Bilim çok Farklı alanlara doğru yavaş yavaş açılıyor. İnsanoğlu daha bugünden Mars'a gitmenin hedefini kafaya koymuş durumda. 33 yaş ortalaması olan bir ülke olarak önümüzdeki süreçte bugün 600 milyar dolardan, 2030'da 1.7 trilyon dolara ulaşması beklenen uzay ekosisteminin ihtiyaç duyacağı en büyük açık bu genç potansiyel. Lütfen gelecekte bir gün uzay alanında bir işin altına imza atacak bireyleri aramızda bulundurduğumuzdan şüpheniz olmasın. Bu yapılan görevin ana avcısı sizlersiniz. Biz geçmişte internetin açığa çıktığı dönemlerde, 'internet ile en alakam olmaz' diyen insanın bile bugün elinin altındaki telefonda her türlü ihtiyacını internet üzerinden görmek hayatın çok sıradan bir işlevi haline gelmişse, uzayın da hayatımızın bir parçası olacağından şüpheniz olmasın" dedi.

'AY'DA LOJİSTİK ÜSSÜ KURULMASI KESİN'

İnsanoğlunun Mars'a erişim noktasında koyduğu niyetin ara erişim noktasının Ay olduğunu ifade eden Gezeravcı, "Ay'da bir lojistik üssü kurulması kesin. Bu lojistik üssünün kurulmasına yönelik olarak birçok ülkenin hali hazırda yürüttüğü faaliyet takvimi var. Biz bu derece ilerleyen bir bilimsel alandan geri kalamayız. Bu alanda bugünden ortaya koyulan vizyonlarla atılan bu adımlar yadırganırsa yarın bir gün çok daha yadırganacak hallere düşmek durumunda kalırız. Bir alanda daha 'keşke' diyeceğimiz bir pişmanlık sahası ortaya çıkar. Dolayısıyla devletimizin bu güçlü iradesine, bugünlerden ortaya koyduğu vizyona ve bugünlerin zor şartlarında sizlerin geleceğine yatırım yaptığı için devletimize minnettarım" diye konuştu.

'BU ÜLKENİN EVLADININ, UZAYDA ATTIĞI İLK ADIMDIR'

Antarktika'ya gitme konunda yaşanan tartışmalara değinen Gezeravcı, şöyle konuştu: "Türk bilim insanları 8 yıldır Antarktika'ya gidiyor. Sorgulanan konulardan birisi de bu. Türklerin Antarktika'da ne işi var? İlim Çin'de de olsa, kutuplarda da olsa gidip alacağız. İlimin olduğu yerden bizim eksik kalmamız mümkün değil. Eğer bugün bu vizyonu ortaya koyup, oralara gidilmezse yarın bir gün sizin geleceğinizde hak ettiğiniz bir alandan mahrum kalmanıza neden olur. Dolayısıyla ilim neredeyse onu gidip almakla mükellefiz. Bugün yapmış olduğumuz iş hakikaten önemli. Bugün yapmış olduğumuz bu iş, sizlerin hak ettiği öz güveni ayağa kaldırmaya vesile olan bir görev. Bugün dünyada milyarlarca insan için yürümek, günlük yaşamın çok rutin sıradan bir parçası. Dikkat dahi etmiyoruz. Ancak milyarlarca insan günde milyarlarca adım atarken bir annenin, babanın hayatında en değerli adım, evladının o hayatta attığı ilk adımdır. Bu da bu ülkenin evladının, uzayda attığı ilk adımdır. Hepinize hayırlı uğurlu olsun."