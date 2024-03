Galatasaray camiası iftarda buluştu

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) geleneksel iftar yemeği yapıldı. 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Futbol Direktörü Yardımcısı Ayhan Akman, Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan katıldı.

DURSUN ÖZBEK: PROVOKASYONA GELMEMEYİ TAVSİYE EDİYORUM

En önemli hususun ülkenin bütünlüğü, beraberliği ve bir arada bulunması olduğunu ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Çok güzel ve gururla her yerde beraber olacağımız çok güzel bir topluluk var. Bu topluluğun güzel Ramazan gününde barışmanın, birbirini sevmenin göstergesi olarak görüyorum. Galatasaray’ı böyle güzel bir arada olmanın oluşumunu sağlamak üzere büyük emek verdik. Bugünlerde bir şeyi çok güzel anladık. Galatasaray’da çok güzel bir sevgi iklimini yaşıyoruz. Şu andaki görevimiz Türk futbolunda da bu sevgi iklimini yapmanın peşindeyiz. Türk futbolunda hiç kimsenin istemediği görüntüler, hiç kimsenin görmek istemediği sataşmalarla karşı karşıyız. Büyük camiaları temsil ettiğimizden söylemlerimizin, hareketlerimize, konuşmalarımıza çok dikkat etmeliyiz. Ağzımızdan çıkan laflar bazen kitleleri harekete geçirip, istenmeyen olaylara sebebiyet verebiliyor. Türk futbol camiasına buradan tekrar sesleniyorum, itidali tavsiye ediyorum. Provokasyona gelmemeyi tavsiye ediyorum. Çünkü burada en önemli husus ülkemizin bütünlüğü, ülkemizin beraberliği ve ülkemizin sevgi yumağı içinde bir arada bulunmasıdır. Bizim kendi içimizde barışık olmamız lazım. Sporda söylemlerimize dikkat ederek bunun önüne geçmenin yollarını herkesin bulmasını inanıyorum. Türk sporunda özellikle futbolda sevgili iklimini başarılı kılmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“TESİSLERİMİZİN BİTMESİ BİRAZ ZAMAN ALACAKTIR”

Kemerburgaz’daki antrenman tesisi hakkında yorumlarda bulunan Dursun Özbek, “Oradaki yerleşkemizin kabası bitti, ince işlerini yapıyoruz. Sağ olsun İbrahim kardeşim ve GSYİAD üyeleri iki sahamızı yapıyor. Diğerlerini de yapacağız. GSYİAD, Galatasaray’a büyük destek veriyorlar. Çağrımıza her zaman cevap veriyorlar. Her zaman da gururla bahsedeceğimiz bir dernek. Yeni yerleşkemiz, Florya’nın bulunduğumuz yere göre kapalı alan olarak 3-4 misli büyük bir yer. Tesislerimizin bitmesi biraz zaman alacaktır ama hepimizin iftihar edeceği, getirdiğimiz yıldız futbolcuların burada daha performanslarını yukarıya çıkaracak bir tesis olarak bitirmek üzereyiz. Buradaki çok kişinin, derneklerin çok büyük destekleri oldu. Bütün Galatasaray camiasının bize gösterdiği yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“DEPREM BÖLGESİNDE YAŞANAN ACILARIN UNUTULDUĞU GİBİ HİSSİYATIM VAR”

29 Mart’ta Kahramanmaraş’ta iftar yemeği düzenleyeceklerini söyleyen Özbek, “Ramazan ayı 11 ayın sultanı. Birleşmenin, yardımlaşmanın dönemi. 6 Şubat’ta meydana gelen depremde Galatasaray Spor Kulübü, deprem bölgesine ilk ulaşan kulüptür. Buradaki faaliyetlerimiz herkese örnek olacak şekilde herkes tarafından dile getirilmektedir. Dolayısıyla bu güzel ayda 29 Mart’ta yine deprem bölgesindeyiz. Maraş’ta Nef Vakfı ile yapmış olduğumuz konteyner kentte bir iftar düzenliyoruz. Bu iftara hepiniz davetlisiniz. Çünkü oradaki insanlar, deprem bölgesinde yaşanan acıların unutulduğu gibi hissiyatım var. Bunu unutmamak lazım. Oradaki yaralar bitmedi. Galatasaray olarak özellikle kalıcı konutlar çerçevesinde büyük işlerin peşindeyiz. 300’e yakın Maraş’ta, Adıyaman’da ve Hatay’da bu projeler devam ediyor. Ama daha önemlisi Ramazan gününde depremzede kardeşlerimizle beraber olmak onlara büyük mutluluk veriyor” diye konuştu.

İBRAHİM HATİPOĞLU: GALATASARAY’A YAKIŞIR ANTRENMAN TESİSİ YAPMANIN GURURUNU YAŞIYOR OLACAĞIZ

Her geçen gün büyüyen bir dernek olduklarını ifade eden GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, “2001 yılında kurulan derneğimiz devam ettirdiği birçok etkinliği GSYİAD üyeleri içerisinde önemli bir noktaya taşımıştır. Bu derneğin 6. başkanıyım. Derneği bu kadar getiren tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen derneğimiz 1000'e yakın aktif üyeye ulaştı. Bu güç GSYİAD’ı her gün biraz daha ileriye taşıyor. Kulübümüze daha iyi hizmetler yapmamızı sağlıyor. Dursun Özbek’in bize verdiği görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Galatasaray’ın antrenman tesisleri Kemerburgaz’a taşınıyor. Başkanımız bize burada yapılan ilk etaptaki iki sahanın yapım görevini verdi. GSYİAD olarak bu göreve soyunduk. Bu sahaların yapımına başlandı. Galatasaray’a yakışır antrenman tesisi yapmanın gururunu yaşıyor olacağız” dedi.

“GALATASARAY KENETLENMİŞ HALDE HEDEFE YÜRÜYOR”

Galatasaray’ın kalan 8 maçı kazanarak 100 puan barajını aşacağını ve şampiyon olacağını ifade eden Hatipoğlu, “Futbolda yaşanan problemler, gelinen kaos ortamı hepimizin malumu. Her geçen gün ortam çok daha karmaşık hale gelmekte ve kör cehaletin çirkefleştirdiği birçok olaya şahitlik etmekteyiz. Ancak biz iyi ki Galatasaraylıyım diyerek, bizi temsil eden başta başkanımız, yönetim kurulumuza olmak üzere, bu çirkef ve adil olmayan ortamdan alnımızın akıyla bizleri temsil ettikleri için teşekkür ederim. Galatasaray kenetlenmiş halde hedefe yürüyor. Bu hedefler sportif başarılı da beraberinde getiriyor. Bize çok büyük gurur olarak, Cumhuriyetin 100. yılında 23. şampiyonluğumuzu yaşattılar. Galatasaray’da hedefler tükenmiyor. Yeni hedefimiz 24. Bu hedefe ulaşmak için az zaman kaldı. 8 mücadeleyi kazandığımız takdirde tekrar büyük zafere yine Galatasaray ulaşacaktır. Bunu engellemek isteyenlerin nafile çabalarını rağmen bize 19 Mayıs’ta stadımızda yine geçen yıl olduğu gibi eze eze yenerek kaldırdığımız kupamızı bu sene bir kez daha kaldıracağız. Hocamız Okan Buruk’un rekorlarına da şahitlik ediyoruz. Geçen yıl hocamız ligde 14 maç üst üste kazanan takım olarak rekor kırdı. Bu yıl da yine rekorların eşiğindeyiz. Sahamızda oynayacağımız Hatayspor maçını kazandığımız takdirde Galatasaray’a ait olan 18 maçlık evinde peş peşe kazanma rekorunu kırmış ve Okan Buruk hanesine bir rekor daha yazmış olacağız. Takımımız kalan 8 maçı kazanarak 100 puan barajını aşarak şampiyon olmuş ilk Türk takımı unvanını elde ederek yine bir ilki başaracak" diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından 25 Mart'ta doğum günü olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in erkenden yeni yaşı kutlandı ve pasta kesildi. Özbek'in doğum gününün kutlanmasının ardından 1905 GSYİAD'ın yeni üyeleri için berat töreni yapıldı.