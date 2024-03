Ukrayna cevap verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Podolyak, yaptığı açıklamada, “ Her şeyden önce Ukrayna iki yılı aşkın bir süredir Rus ordusuyla savaşıyor. Bu savaşta her şeye sadece savaş alanında karar verilecek. Sadece silahların miktarı ve niteliksel askeri kararlarla. Terörist saldırılar hiçbir sorunu çözmez. İkinci olarak, Ukrayna hiçbir zaman terörist yöntemlere başvurmamıştır. Bu her zaman anlamsızdır. Bu arada, Ukrayna'ya karşı mevcut savaşta terörist saldırıları kullanan ve tarihinde daha önce protestocu etnik gruplara karşı müteakip ‘terörle mücadele eylemleri’ başlatmak için kendi vatandaşlarına saldıran Rusya'nın aksine” dedi.

“Yaşanan olayın askeri propagandanın keskin bir şekilde artmasına dair en ufak bir şüphe yoktur”

Podolyak, söz konusu saldırının seferberliği genişleteceğini belirterek, “Yaşanan olayın askeri propagandanın keskin bir şekilde artmasına, militarizasyonun hızlanmasına, seferberliğin genişlemesine ve nihayetinde Ukrayna'nın sivil halkına yönelik açık soykırım saldırılarını meşrulaştırmak için savaşın boyutlarının büyütülmesine katkıda bulunacağına dair en ufak bir şüphe yoktur” ifadelerini kullandı.

Saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti

Rusya Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, saldırıda 40 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, “İlk verilere göre, Crocus kompleksinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti ve 100'den fazla kişi yaralandı. Mağdurlara yardım sağlanması için gerekli tedbirler alınmaktadır” ifadelerine yer verildi