Bolu Dağı'nda kar etkili oldu

Bolu Dağı’nın D-100 karayolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte bazı bölgeler karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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# bolu dağı, D-100 karayolu, Yağış, Kar
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.