Bolu Dağı'nda kar etkili oldu

Bolu Dağı’nın D-100 karayolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte bazı bölgeler karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.