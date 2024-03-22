- Yaşam

Bolu Dağı'nda kar etkili oldu

Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde, kar yağışı akşam saatlerinde başladı.Kar yağışının etkisi sürüyor.

Bolu Dağı'nda kar etkili oldu mask
Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
Bolu Dağı'nda kar etkili oldu
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Bolu Dağı’nın D-100 karayolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte bazı bölgeler karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

# bolu dağı, D-100 karayolu, Yağış, Kar

22 Mar 2024 - 22:26 DHA Bolu- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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