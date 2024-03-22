Lütfü Savaş Hatay'da saldırıya uğradı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesine bağlı Yaylıca Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partisinin Samandağ Belediye başkan adayıyla halka hitap eden Savaş, kalabalıktan bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın koşarak üzerine gelip, ittiği Savaş, platformdan düştü. Saldırı, Savaş'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada gerçekleşti. Platformdan düşen Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.