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Lütfü Savaş Hatay'da saldırıya uğradı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, Samandağ'da, mahalle toplantısında bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında platformdan düşen Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lütfü Savaş Hatay'da saldırıya uğradı mask
Lütfü Savaş Hatay'da saldırıya uğradı
Lütfü Savaş Hatay'da saldırıya uğradı
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesine bağlı Yaylıca Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partisinin Samandağ Belediye başkan adayıyla halka hitap eden Savaş, kalabalıktan bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın koşarak üzerine gelip, ittiği Savaş, platformdan düştü. Saldırı, Savaş'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada gerçekleşti. Platformdan düşen Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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22 Mar 2024 - 21:43 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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