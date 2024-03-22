Lütfü Savaş Hatay'da saldırıya uğradı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesine bağlı Yaylıca Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partisinin Samandağ Belediye başkan adayıyla halka hitap eden Savaş, kalabalıktan bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın koşarak üzerine gelip, ittiği Savaş, platformdan düştü. Saldırı, Savaş'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada gerçekleşti. Platformdan düşen Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.