- Yaşam

Bursa'da kaçak göçmenler yakalandı

Bursa'da, 'şok evler' diye bilinen ve 6 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 63 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere ev temin ettiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kaçak göçmenler yakalandı
Bursa'da kaçak göçmenler yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin Bursa'da barındırıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete ekipler, 'şok evler' diye tabir edilen 6 ayrı adrese, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye, Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 63 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlere ev kiraladıkları belirlenen S.S., M.S.S., R.I. ve E.S. ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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22 Mar 2024 - 21:41 DHA Bursa- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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