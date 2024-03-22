Altınok, Sincan'da iftar programında konuştu

Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında katılımcılara hitap eden Altınok, ramazan ayının, Filistin halkının kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulundu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'yle ilgili konuşan Altınok, Sincanlılardan Cumhur İttifakı'nın Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan ve kendisi için destek istedi.
Altınok, göreve gelmeleri durumunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü kulübüne destek olacaklarını bildirerek, "Taraftarları otobüsle alacağız, kulübe otobüsleri teslim edeceğiz. Ankaragücü taraftarının deplasmana 'ne ile gideceğim?' derdi olmayacak, otobüsleri vereceğiz." diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.