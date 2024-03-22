Sulama havuzunda ölü bulundu

Köprübaşı'nın Karabük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Koçyiğit, bu sabah çalışmak için tarlasına gitti. Koçyiğit'ten uzun süre haber alamayan yakınları, kendisine de ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada Koçyiğit'i sulama havuzunda bulup, sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Havuza düştüğü sanılan Koçyiğit'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.