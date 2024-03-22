- Yaşam

Çeyiz evi açılışında indirim izdihamı

Batman'da, bir çeyiz evinin, açılışa özel indirim duyurusu yapılması üzerine izdiham oluştu. İş yeri açılamadı, polis ekipleri de kalabalığın dağılması için anonsla uyardı.

Çeyiz evi açılışında indirim izdihamı mask
Çeyiz evi açılışında indirim izdihamı
Çeyiz evi açılışında indirim izdihamı
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Gültepe Mahallesi'nde bir çeyiz evinin açılışında izdiham yaşandı. Mağaza, sosyal medya hesaplarından açılışa özel büyük indirimler yapacağını duyurunca, yüzlerce kişi açılışa katılmak için iş yerinin önünde toplandı. Kalabalık nedeniyle trafik kapanırken, gelen polis ekipleri de izdiham olmaması yönünde anonsla çağrı yaptı, kalabalıkta sağlık sorunu olanların sıkıntı yaşayabileceğini söyledi. Kalabalık nedeniyle açılış ertelendi.

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22 Mar 2024 - 19:31 DHA Batman- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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