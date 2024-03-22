22 Mar 2024 - 19:31 - Yaşam

Çeyiz evi açılışında indirim izdihamı

Batman'da, bir çeyiz evinin, açılışa özel indirim duyurusu yapılması üzerine izdiham oluştu. İş yeri açılamadı, polis ekipleri de kalabalığın dağılması için anonsla uyardı.